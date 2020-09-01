Лавров оценил предложенную Лукашенко конституционную реформу
- РИА Новости
«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — сказал глава МИД.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии необходима судебная система, которая не была бы завязана на личности.
Глава государства допустил проведение новых президентских выборов после принятия новой Конституции.