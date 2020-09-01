Лавров оценил предложенную Лукашенко конституционную реформу

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Москва считает, что предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в МГИМО.
Лавров оценил предложенную Лукашенко конституционную реформу
  • РИА Новости

«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — сказал глава МИД.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии необходима судебная система, которая не была бы завязана на личности.

Глава государства допустил проведение новых президентских выборов после принятия новой Конституции.

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