Лавров оценил предложенную Лукашенко конституционную реформу

Москва считает, что предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в МГИМО.

«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — сказал глава МИД.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии необходима судебная система, которая не была бы завязана на личности.

Глава государства допустил проведение новых президентских выборов после принятия новой Конституции.