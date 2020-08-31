Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года

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Идея возвращения к Конституции 1994 года в Белоруссии не двигает общество вперёд. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко высказался об идее вернуть Конституцию 1994 года
  • Reuters

«Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года — мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Как отметил глава государства, «возврат назад» — это «не есть движение».

«Это есть перемены, но это не движение вперёд. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперёд. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — заявил Лукашенко.

17 августа Лукашенко, посещая Минский завод колёсных тягачей, допустил проведение новых президентских выборов после принятия новой Конституции.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, в Москве считают перспективным предложение Лукашенко о проведении конституционной реформы в республике.

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