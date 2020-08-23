Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве считают перспективным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в республике.

«Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе (важнейшее предложение) диалог о реформе Конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен», — заявил Лавров.

Он упомянул о наличии в Белоруссии сил, пытающихся спровоцировать перевод ситуации на украинский сценарий и кровопролитие.

По словам министра, Россия примет любое решение властей Белоруссии по вопросу диалога с оппозицией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.