Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве считают перспективным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в республике.
Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии
  • РИА Новости

«Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе (важнейшее предложение) диалог о реформе Конституции. Нам кажется, что это тот самый путь, который весьма и весьма перспективен», — заявил Лавров.

Он упомянул о наличии в Белоруссии сил, пытающихся спровоцировать перевод ситуации на украинский сценарий и кровопролитие.

По словам министра, Россия примет любое решение властей Белоруссии по вопросу диалога с оппозицией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.

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