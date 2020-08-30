Корреспондент RT рассказал об акции протеста в Минске

Короткая ссылка
Корреспондент RT Константин Придыбайло в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал подробности об акции протеста оппозиции в Минске.
Корреспондент RT рассказал об акции протеста в Минске
  • Reuters

«Это не совсем марш, эта технология была использована в Минске уже неоднократно, несколько дней назад, когда Telegram-каналы предлагали людям собраться возле домов, своих станций метро и каких-то других объектов и идти по направлению к центру», — рассказал он.

По словам Придыбайло, сегодня белорусские силовики впервые сработали на опережение и не дали никому собраться на площади Независимости. Корреспондент отметил, что с самого утра площадь оградили, там стоят сотрудники правоохранительных органов и не пускают туда протестующих.

«В итоге люди начали двигаться к этой площади Независимости, несмотря на то что она перекрыта, из разных концов города, и в какой-то момент силовики появились прямо здесь... Были люди, которые шли к закрытой площади Независимости. Подъехали автозаки, представители силовых структур, ОМОНа в том числе, и начали оттеснять людей от проспекта Независимости» — сообщил Придыбайло.

Ранее сотрудники белорусской милиции начали задерживать участников акции оппозиции в районе площади Независимости в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить