Корреспондент RT рассказал об акции протеста в Минске

Корреспондент RT Константин Придыбайло в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал подробности об акции протеста оппозиции в Минске.

«Это не совсем марш, эта технология была использована в Минске уже неоднократно, несколько дней назад, когда Telegram-каналы предлагали людям собраться возле домов, своих станций метро и каких-то других объектов и идти по направлению к центру», — рассказал он.

По словам Придыбайло, сегодня белорусские силовики впервые сработали на опережение и не дали никому собраться на площади Независимости. Корреспондент отметил, что с самого утра площадь оградили, там стоят сотрудники правоохранительных органов и не пускают туда протестующих.

«В итоге люди начали двигаться к этой площади Независимости, несмотря на то что она перекрыта, из разных концов города, и в какой-то момент силовики появились прямо здесь... Были люди, которые шли к закрытой площади Независимости. Подъехали автозаки, представители силовых структур, ОМОНа в том числе, и начали оттеснять людей от проспекта Независимости» — сообщил Придыбайло.

Ранее сотрудники белорусской милиции начали задерживать участников акции оппозиции в районе площади Независимости в Минске.