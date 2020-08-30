«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии | 30 августа | «Марш мира и независимости»

В Минске всё готово к празднованию 66-летия Александра Лукашенко — и протестующие, и ОМОН, и спецтехника. Смотрим и комментируем «Марш мира и независимости» оппозиции — на сколько протестующим и полиции ещё хватит сил. Для нас на месте работают корреспонденты Костя Придыбайло, Игорь Жданов и Георгий Бабаян. А с гостями — Стасом Натанзоном, Татьяной Монтян и Георгием Йоффе — обсуждаем NEXTA, буллинг за политические взгляды, украинский «майдан» и белорусские забастовки.