В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа и автозаки

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В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа, военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Об этом сообщил ТАСС.
В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа и автозаки
  • Reuters

Отмечается, что колонна спецтехники двигалась утром 30 августа по проспекту Независимости в Минске. 

По данным агентства, днём в центре белорусской столицы ожидается протестная акция оппозиции.

Как передаёт РИА Новости, спецтехника милиции, автозаки и машины внутренних войск замечены возле стелы «Минск — город-герой», на площади Государственного флага и в районе площади Независимости.

Накануне в центре Минска прошла акция протеста «Женский марш».

В целях обеспечения безопасности пассажиров в городе закрывали несколько станций метро.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 28 августа в ходе акций протеста в стране были задержаны 32 человека

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