В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа и автозаки
- Reuters
Отмечается, что колонна спецтехники двигалась утром 30 августа по проспекту Независимости в Минске.
По данным агентства, днём в центре белорусской столицы ожидается протестная акция оппозиции.
Как передаёт РИА Новости, спецтехника милиции, автозаки и машины внутренних войск замечены возле стелы «Минск — город-герой», на площади Государственного флага и в районе площади Независимости.
Накануне в центре Минска прошла акция протеста «Женский марш».
В целях обеспечения безопасности пассажиров в городе закрывали несколько станций метро.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 28 августа в ходе акций протеста в стране были задержаны 32 человека.