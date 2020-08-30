В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа и автозаки

В центр Минска стягивают автобусы с бойцами ОМОНа, военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что колонна спецтехники двигалась утром 30 августа по проспекту Независимости в Минске.

По данным агентства, днём в центре белорусской столицы ожидается протестная акция оппозиции.

Как передаёт РИА Новости, спецтехника милиции, автозаки и машины внутренних войск замечены возле стелы «Минск — город-герой», на площади Государственного флага и в районе площади Независимости.

Накануне в центре Минска прошла акция протеста «Женский марш».

В целях обеспечения безопасности пассажиров в городе закрывали несколько станций метро.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 28 августа в ходе акций протеста в стране были задержаны 32 человека.