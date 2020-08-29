МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях 28 августа

В Белоруссии 28 августа в ходе акций протеста были задержаны 32 человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что акции протеста были немноголюдными, самые активные из них прошли в Минске.

По данным МВД, участники акций собирались небольшими группами с различными плакатами и атрибутикой.

В том числе возле Национального академического театра им. Я. Купалы находились около 200 человек, а на площади Независимости собралось не более 90 граждан.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека», — заявили в министерстве.

При этом в ходе протестов 27 августа в Белоруссии были задержаны 114 человек.