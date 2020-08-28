В Белоруссии в ходе протестов 27 августа задержали 114 человек

В Белоруссии 27 августа состоялся ряд общественно-политических мероприятий, в них приняли участие около 5 тыс. человек. Всего были задержаны 114 граждан. Об этом информирует МВД республики.

«Было зафиксировано 37 очагов политической активности граждан, в которых приняли участие около 5 тыс. человек», — заявили в МВД.

Отмечается, что в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия в различных регионах Белоруссии участвовали более 2,4 тыс. человек.

По данным МВД, наиболее активные протестные акции прошли в Минске.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан», — сообщили в министерстве.

27 августа в РУВД в Минске также были доставлены порядка 50 журналистов, большинство из них отпустили после проверки документов.