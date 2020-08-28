В Белоруссии в ходе протестов 27 августа задержали 114 человек

Короткая ссылка
В Белоруссии 27 августа состоялся ряд общественно-политических мероприятий, в них приняли участие около 5 тыс. человек. Всего были задержаны 114 граждан. Об этом информирует МВД республики.
В Белоруссии в ходе протестов 27 августа задержали 114 человек
  • © Reuters

«Было зафиксировано 37 очагов политической активности граждан, в которых приняли участие около 5 тыс. человек», — заявили в МВД.

Отмечается, что в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия в различных регионах Белоруссии участвовали более 2,4 тыс. человек.

По данным МВД, наиболее активные протестные акции прошли в Минске.

«Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан», — сообщили в министерстве.

27 августа в РУВД в Минске также были доставлены порядка 50 журналистов, большинство из них отпустили после проверки документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить