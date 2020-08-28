МВД Белоруссии подтвердило проверку документов у 50 журналистов

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 27 августа доставили в РУВД в Минске порядка 50 журналистов, большинство из них отпустили после проверки документов. Об этом сообщило МВД республики.

«Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД г. Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — заявили в МВД.

Отмечается, что практически все представители зарегистрированных СМИ и иностранные журналисты, которые имели аккредитацию Министерства иностранных дел Белоруссии, были отпущены.

В министерстве добавили, что в отношении одного журналиста составили административный протокол, после чего его также отпустили. Ещё одного иностранного журналиста выслали из Белоруссии в добровольном порядке.

27 августа в МВД Белоруссии сообщили, что ряд журналистов в Минске доставлены в районное управление внутренних дел для проверки документов.