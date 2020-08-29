В Минске женщины проводят акцию протеста
- Reuters
Отмечается, что к месту, где проходит акция, подъехали автомобили правоохранительных органов, из которых вышли сотрудники ОМОН и люди в штатском.
Сотрудники правоохранительных органов призвали собравшихся разойтись.
При этом участников акции не разгоняют. По данным агентства, задержаний пока не наблюдается.
Протестующие выступают в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 28 августа в ходе акций протеста в стране были задержаны 32 человека.