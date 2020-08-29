В Минске женщины проводят акцию протеста

В белорусской столице на площади Победы проходит женская акция протеста. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что к месту, где проходит акция, подъехали автомобили правоохранительных органов, из которых вышли сотрудники ОМОН и люди в штатском.

Сотрудники правоохранительных органов призвали собравшихся разойтись.

При этом участников акции не разгоняют. По данным агентства, задержаний пока не наблюдается.

Протестующие выступают в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 28 августа в ходе акций протеста в стране были задержаны 32 человека.