В Минске женщины проводят акцию протеста

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В белорусской столице на площади Победы проходит женская акция протеста. Об этом информирует РИА Новости. 
В Минске женщины проводят акцию протеста
  • Reuters

Отмечается, что к месту, где проходит акция, подъехали автомобили правоохранительных органов, из которых вышли сотрудники ОМОН и люди в штатском.

Сотрудники правоохранительных органов призвали собравшихся разойтись. 

При этом участников акции не разгоняют. По данным агентства, задержаний пока не наблюдается.

Протестующие выступают в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 28 августа в ходе акций протеста в стране были задержаны 32 человека

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