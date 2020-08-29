Белорусская оппозиция призвала главу МВД страны подать в отставку

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Член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube призвала главу МВД республики Юрия Караева подать в отставку.
Белорусская оппозиция призвала главу МВД страны подать в отставку
  • Reuters

«Господин Караев, председатель МВД, 13 августа в эфире белорусского телевидения вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось... И если вы берёте на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта: вы либо подаёте в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», — заявила Колесникова.

Она также призвала прийти с повинной председателей СК, Генпрокуратуры и КГБ Белоруссии.

13 августа Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и извинился.

Кроме того, он пообещал разобраться со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции во время массовых акций в стране.

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