В Минске закрыты три станции метро

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В Минске в целях обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход три станции метро, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.
В Минске закрыты три станции метро
  • Reuters

В частности, в 16:35 закрылись станции «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы».

Позднее в Метрополитене Минска уточнили, что две последние станции открылись и закрылась станция «Площадь Якуба Коласа».

«В 16:47 открыты станции метро «Площадь Ленина» и «Площадь Победы» и закрыта на вход и выход станция «Площадь Якуба Коласа», — говорится в Telegram-канале метро.

Поезда проезжают указанные станции без остановки.

Метрополитен Минска принёс извинения за временные неудобства.

В белорусской столице на площади Победы проходит женская акция протеста.

12 августа в Минске закрыли семь станций метро.

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