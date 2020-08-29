В Минске закрыты три станции метро
- Reuters
В частности, в 16:35 закрылись станции «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы».
Позднее в Метрополитене Минска уточнили, что две последние станции открылись и закрылась станция «Площадь Якуба Коласа».
«В 16:47 открыты станции метро «Площадь Ленина» и «Площадь Победы» и закрыта на вход и выход станция «Площадь Якуба Коласа», — говорится в Telegram-канале метро.
Поезда проезжают указанные станции без остановки.
Метрополитен Минска принёс извинения за временные неудобства.
В белорусской столице на площади Победы проходит женская акция протеста.
12 августа в Минске закрыли семь станций метро.