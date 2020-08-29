Лишённые аккредитации в Белоруссии журналисты вернулись в Россию

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Четверо российских журналистов, которых лишило аккредитации МИД Белоруссии, вернулись в Россию, сообщил посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
Лишённые аккредитации в Белоруссии журналисты вернулись в Россию
  • Reuters

Он пояснил, что решение об отзыве аккредитации подразумевает обязательное завершение срока командировки в Белоруссии.

«Дипломаты посольства, оказывавшие соотечественникам консульскую поддержку, обеспечили их переезд на территорию России, и только что они сообщили о пересечении госграницы», — цитирует Мезенцева ТАСС.

27 августа сотрудники правоохранительных органов Белоруссии доставили в РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов.

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