Лишённые аккредитации в Белоруссии журналисты вернулись в Россию

Четверо российских журналистов, которых лишило аккредитации МИД Белоруссии, вернулись в Россию, сообщил посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

Он пояснил, что решение об отзыве аккредитации подразумевает обязательное завершение срока командировки в Белоруссии.

«Дипломаты посольства, оказывавшие соотечественникам консульскую поддержку, обеспечили их переезд на территорию России, и только что они сообщили о пересечении госграницы», — цитирует Мезенцева ТАСС.

27 августа сотрудники правоохранительных органов Белоруссии доставили в РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов.