Роддом под Киевом закрыли на карантин из-за коронавируса у роженицы

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Роддом Ирпенской городской центральной больницы в Киевской области закрыли на карантин из-за выявления коронавирусной инфекции у недавно поступившей беременной женщины. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Александр Маркушин.
Роддом под Киевом закрыли на карантин из-за коронавируса у роженицы
  • Reuters

«В течение двух недель роддом будет закрыт на карантин. Есть десять медиков, которые непосредственно контактировали с больной, и 20 беременных, которые находились в это время в родильном отделении, но не контактировали с этой женщиной», — приводит его сообщение в Facebook РИА Новости.

Как уточнили в городской администрации, указанные медики ушли на самоизоляцию, у всех 30 лиц возьмут тест на коронавирусную инфекцию.

Заболевшая женщина поступила в роддом в ночь с 19 на 20 августа с угрозой прерывания беременности. В связи с наличием у неё признаков респираторного заболевания ей сделали экспресс-тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

«После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты — они, к сожалению, положительные», — добавил Маркушин.

Ранее сообщалось, что на Украине выявлен 2481 новый случай коронавирусной инфекции за сутки.

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