На Украине выявили 2481 новый случай коронавируса за сутки

На Украине выявили 2481 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что число инфицированных «составило на утро субботы 116 978 человек, выздоровевших — 56 138, умерли с начала пандемии от COVID-19 2492 человека».

Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.