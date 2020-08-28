Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии

События в Белоруссии должны оставаться её внутренним делом. Об этом в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24 заявила экс-кандидат в президенты, Светлана Тихановская. По её словам, помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.

«Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашёл в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права — выражать своё мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

Она подчеркнула, что Россия и Белоруссия тесно связаны, будучи соседями, и «связаны историей и менталитетом».

По её словам, Россия играет «определённую роль» в Белоруссии и других странах.

«Но мы просим уважать наш суверенитет. То, что происходит сейчас в Белоруссии, должно оставаться внутренним делом. Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться», — добавила она.

Ранее Тихановская заявляла, что никакая другая страна не должна оказывать влияние на решение белорусского народа.

Она отмечала, что пока не пришло время для разговора с Россией.