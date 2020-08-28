Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии
- Reuters
«Когда я вижу изображения из моей страны, я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашёл в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права — выражать своё мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными», — цитирует РИА Новости Тихановскую.
Она подчеркнула, что Россия и Белоруссия тесно связаны, будучи соседями, и «связаны историей и менталитетом».
По её словам, Россия играет «определённую роль» в Белоруссии и других странах.
«Но мы просим уважать наш суверенитет. То, что происходит сейчас в Белоруссии, должно оставаться внутренним делом. Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться», — добавила она.
Ранее Тихановская заявляла, что никакая другая страна не должна оказывать влияние на решение белорусского народа.
Она отмечала, что пока не пришло время для разговора с Россией.