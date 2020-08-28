Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
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Президент, на своей странице в Facebook написал, что «такая эффективность должна стать нормой».
Он отметил, что «общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон, а гражданин должен получить ощущение защищенности».
«Мы не должны допустить возвращения «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах», — заявил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что «ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений».
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев — Харьков представители националистических организаций обстреляли автобус, в котором находились члены общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». В регионе была введена полицейская операция «Сирена».
Позднее стало известно, что после нападения на автобус в Харьковской области задержаны 14 человек.