Зеленский провёл встречу с Биганом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Стивеном Биганом в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область урегулирование конфликта в Донбассе, двусторонние отношения и ситуацию в Белоруссии.

«Владимир Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны в Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня», — сообщила пресс-служба Офиса украинского президента.

Стороны обсудили вопросы финансовой и военной помощи США Украине, а также борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

«Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы», — отметили в офисе Зеленского.

Биган и Зеленский также сошлись во мнении о необходимости стабилизации и мирного урегулирования ситуации в Белоруссии.

Ранее Зеленский провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.