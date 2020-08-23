Биган встретится с властями России, Литвы и Украины 24—27 августа

В США рассказали подробности поездки замгоссекретаря Стивена Бигана в Литву, Россию и на Украину.

«Замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Вильнюс, Москву, Киев 24—27 августа, где встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения широкого круга региональных и международных вопросов», — заявили в Госдепе.

Там уточнили, что Биган 27 августа посетит Вену, где проведёт встречи с партнёрами из ОБСЕ и «обсудит вопросы, касающиеся региональной безопасности и прав человека».

Как ранее сообщили СМИ, Стивен Биган намерен в ближайшее время посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии.

Дипломат направится с визитом в Москву, а оттуда — в Вильнюс.

В МИД России подтвердили планы Бигана.