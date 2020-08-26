Зеленский провёл телефонные переговоры с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский лидер отметил важность финансовой помощи от США «для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины».

В свою очередь, Помпео поздравил украинский народ с годовщиной независимости.

Ранее Зеленский провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.