Зеленский обсудил с президентом Финляндии отправку аграрных рабочих

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в котором они обсудили отправку граждан Украины на сельскохозяйственные работы в Финляндию.

«Президент Финляндской Республики поблагодарил украинскую сторону за эффективное взаимодействие в вопросе обеспечения участия граждан Украины в сезонных аграрных работах в Финляндии. Владимир Зеленский отметил важность безусловного обеспечения безопасности украинцев при выезде на работу в Финляндию», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Зеленский отметил, что Украина передала финляндской стороне на рассмотрение проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о получении Киевом €500 млн макрофинансовой помощи.