Нобелевский лауреат Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич посетила белорусский СК, куда была приглашена для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, открытому по факту создания совета оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Она прибыла к зданию СК в сопровождении других членов КС Павла Латушко, Максима Знака и Марии Колесниковой.

Беседа Алексиевич в Следственном комитете продлилась 40 минут.

По прибытии туда она отметила, что белорусская оппозиция не настолько сильна, чтобы разрешить политический спор с властями без помощи извне.

«Наш комитет, мы не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так ещё сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем её вместе привлечь», — сказала она.

Ранее в СК Белоруссии вызвали другого члена совета оппозиции — Марию Колесникову.

24 августа стало известно о задержании членов президиума КС оппозиции Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой.

Суд назначил им десять суток ареста.

В МИД Германии заявили, что задерживать и допрашивать членов КС оппозиции Белоруссии неприемлемо.