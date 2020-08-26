Нобелевский лауреат Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии
- РИА Новости
Она прибыла к зданию СК в сопровождении других членов КС Павла Латушко, Максима Знака и Марии Колесниковой.
Беседа Алексиевич в Следственном комитете продлилась 40 минут.
По прибытии туда она отметила, что белорусская оппозиция не настолько сильна, чтобы разрешить политический спор с властями без помощи извне.
«Наш комитет, мы не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так ещё сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем её вместе привлечь», — сказала она.
Ранее в СК Белоруссии вызвали другого члена совета оппозиции — Марию Колесникову.
24 августа стало известно о задержании членов президиума КС оппозиции Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой.
Суд назначил им десять суток ареста.
В МИД Германии заявили, что задерживать и допрашивать членов КС оппозиции Белоруссии неприемлемо.