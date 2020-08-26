Нобелевский лауреат Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии

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Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич посетила белорусский СК, куда была приглашена для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, открытому по факту создания совета оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.
Нобелевский лауреат Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии
  • РИА Новости

Она прибыла к зданию СК в сопровождении других членов КС Павла Латушко, Максима Знака и Марии Колесниковой.

Беседа Алексиевич в Следственном комитете продлилась 40 минут.

По прибытии туда она отметила, что белорусская оппозиция не настолько сильна, чтобы разрешить политический спор с властями без помощи извне.

«Наш комитет, мы не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так ещё сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем её вместе привлечь», — сказала она.

Ранее в СК Белоруссии вызвали другого члена совета оппозиции — Марию Колесникову.

24 августа стало известно о задержании членов президиума КС оппозиции Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой.

Суд назначил им десять суток ареста.

В МИД Германии заявили, что задерживать и допрашивать членов КС оппозиции Белоруссии неприемлемо. 

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