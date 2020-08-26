В ФРГ назвали неприемлемым задержание членов КС оппозиции Белоруссии
- РИА Новости
«Абсолютно неприемлемо задерживать, допрашивать и запугивать членов координационного совета», — цитирует пресс-служба ведомства слова министра.
По его словам, координационный совет ясно заявлял о своей цели работать над мирным урегулированием кризиса на основе действующей Конституции и с учётом тесных отношений гражданского общества между Белоруссией и Россией.
Как отметил Маас, ситуацию в Белоруссии будут обсуждать на совете ЕС в Берлине.
«Мы не оставим без ответа серьёзные нарушения прав человека и нарушения основных демократических принципов», — добавил он.
24 августа стало известно о задержании членов президиума КС оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой.
Они были задержаны в рамках административного дела.
Суд позднее назначил им десять суток ареста.