В ФРГ назвали неприемлемым задержание членов КС оппозиции Белоруссии

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Задерживать и допрашивать членов координационного совета оппозиции Белоруссии неприемлемо. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
В ФРГ назвали неприемлемым задержание членов КС оппозиции Белоруссии
  • РИА Новости

«Абсолютно неприемлемо задерживать, допрашивать и запугивать членов координационного совета», — цитирует пресс-служба ведомства слова министра.

По его словам, координационный совет ясно заявлял о своей цели работать над мирным урегулированием кризиса на основе действующей Конституции и с учётом тесных отношений гражданского общества между Белоруссией и Россией.

Как отметил Маас, ситуацию в Белоруссии будут обсуждать на совете ЕС в Берлине.

«Мы не оставим без ответа серьёзные нарушения прав человека и нарушения основных демократических принципов», — добавил он.

24 августа стало известно о задержании членов президиума КС оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой.

Они были задержаны в рамках административного дела. 

Суд позднее назначил им десять суток ареста.

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