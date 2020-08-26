Песков не стал оценивать заявления о «мирной революции» в Белоруссии

Давать оценки происходящему в Белоруссии означало бы вмешиваться во внутренние дела этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о «мирной революции» в республике.

«В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функции по обеспечению правопорядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней и союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Тихановской.

25 августа Тихановская, говоря по видеосвязи с Европарламентом, заявила, что в Белоруссии происходит мирная и демократическая революция.

Кроме того, она отметила, что результаты выборов в стране были фальсифицированы.