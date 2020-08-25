Тихановская заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по видеосвязи с Европарламентом заявила, что результаты выборов в стране были фальсифицированы.

«Сами выборы были отмечены тысячами нарушений, притом что наиболее уважаемые наблюдатели избирательного процесса из ОБСЕ не были приглашены. Официальные результаты были фальсифицированы и не признаны белорусским народом, а также большинством членов международного сообщества», — цитирует ТАСС Тихановскую.

Ранее она сказала, что протестные акции в Белоруссии представляют собой мирную революцию.

Как стало известно, 28 августа пройдёт специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Белоруссии.