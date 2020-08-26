Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».

«Подписано соглашение о взаимопонимании между РФПИ и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объёма вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении на сайте премьер-министра Казахстана.

Отмечается, что гарантированный объём вакцины будет выделен после прохождения испытаний.

Также сообщается, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи готов произвести необходимый для Казахстана объём вакцины.

Ранее стало известно, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции может начаться 15—20 сентября.

В начале августа телеведущий Александр Мясников, главврач московской больницы №71, оценил в беседе с НСН ситуацию с вакциной от COVID-19 для детей.