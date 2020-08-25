Названы даты поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса

Гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции может начаться 15—20 сентября, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в течение 10—12 дней две серии вакцины от COVID-19 будут проверяться Росздравнадзором.

«И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнёт развозить вакцину... 15—20 (сентября. — RT), наверное, это всё будет реалистично», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.