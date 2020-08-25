Россия отправила Белоруссии документы по вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Москва направила в Минск документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний.

«Им отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом... Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что лидеры Белоруссии и России обсудили борьбу с коронавирусом и договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.