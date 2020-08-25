Песков заявил об отсутствии угроз для россиян в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят угроз для российских граждан и бизнеса в Белоруссии.
Песков заявил об отсутствии угроз для россиян в Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы очень внимательно следим за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса. Очень внимательно следим за ситуацией. Мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии», — сказал Песков.

Он отметил, что российские власти «не хотели бы сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам бизнеса (российского) и создавать неконкурентную реальность».

13 августа представители российской компании «Яндекс» проинформировали посольство России в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трёх офисов в Минске. Также в «Яндексе» рассказали о ситуации с работой офиса в Минске.

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