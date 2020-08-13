«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

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Представители российской компании «Яндекс» проинформировали посольство России в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трёх офисов в Минске.
«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске
  • Reuters

«Представители «Яндекса» проинформировали посольство России в Белоруссии о посещении белорусскими правоохранителями трёх офисов в Минске. На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы», — приводит ТАСС сообщение российской дипмиссии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, обыски в офисах в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками ГУБОПиК Белоруссии, оборудование или документы во время этих мероприятий не изымались.

Ранее «Яндекс» подтвердил сообщения о том, что в офисах компании в Минске присутствуют неизвестные люди с оружием.

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