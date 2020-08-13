«Яндекс» подтвердил присутствие неизвестных с оружием в минском офисе

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Компания «Яндекс» подтвердила сообщения о том, что в офисе компании в Минске присутствуют неизвестные люди с оружием.
«Яндекс» подтвердил присутствие неизвестных с оружием в минском офисе
  • Reuters

«Подтверждаем. Выясняем детали», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

Как информирует агентство, ранее СМИ сообщили, что офисы «Яндекса» в Минске заблокированы вместе с находящимися в помещениях сотрудниками компании.

Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость.

Следственный комитет республики разыскивает координаторов массовых беспорядков, ведомство обратилось к гражданам за помощью в их поиске.

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