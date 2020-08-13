«Яндекс» подтвердил присутствие неизвестных с оружием в минском офисе

Компания «Яндекс» подтвердила сообщения о том, что в офисе компании в Минске присутствуют неизвестные люди с оружием.

Reuters

«Подтверждаем. Выясняем детали», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании. Как информирует агентство, ранее СМИ сообщили, что офисы «Яндекса» в Минске заблокированы вместе с находящимися в помещениях сотрудниками компании. Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость. Следственный комитет республики разыскивает координаторов массовых беспорядков, ведомство обратилось к гражданам за помощью в их поиске.