Число случаев коронавируса в Казахстане достигло почти 105 тысяч

В Казахстане за сутки выявили 184 случая заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 902.

«Зарегистрированы 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 112, бессимптомных носителей — 72. Всего в стране подтверждены 104 902 случая», — приводит ТАСС сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

Всего в Казахстане после коронавируса выздоровели более 93 тыс. человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется.