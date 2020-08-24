Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718
- Reuters
«Зарегистрировано 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 107, бессимптомных носителей — 68», — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны.
За сутки в Казахстане умерли тринадцать человек с подтверждённым коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1523.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется.