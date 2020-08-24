Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718

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В Казахстане за сутки выявили 175 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 718.
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718
  • Reuters

«Зарегистрировано 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 107, бессимптомных носителей — 68», — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

За сутки в Казахстане умерли тринадцать человек с подтверждённым коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1523.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане постепенно стабилизируется.

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