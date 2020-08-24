Одного из лидеров стачкома «Беларуськалия» оштрафовали

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Сопредседателю стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолию Бокуну назначили административный штраф в 675 белорусских рублей (около $260) за организацию несанкционированных акций.
Одного из лидеров стачкома «Беларуськалия» оштрафовали
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, решение вынес суд в Солигорске.

«Ему присудили 25 базовых величин (675 рублей) за организацию несанкционированных мероприятий, он на свободе», — сообщили в стачкоме.

18 августа сообщалось, что работники ОАО «Беларуськалий» прекратили добычу руды на всех рудниках предприятия. Об этом заявил председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.

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