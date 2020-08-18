«Беларуськалий» прекратил добычу руды
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- РИА Новости
По его словам, стачкомы сформированы на всех рудоуправлениях.
«Рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется», — цитирует Познякова ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя забастовки, заявил, что «кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего».
При этом он призвал руководителей предприятий предупредить коллективы, но «не давить ни на кого ни в коем случае».
Массовые протестные акции начались по всей стране 9 августа после президентских выборов.