«Беларуськалий» прекратил добычу руды

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Работники ОАО «Беларуськалий» прекратили добычу руды на всех рудниках предприятия, сообщил председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.
«Беларуськалий» прекратил добычу руды
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

По его словам, стачкомы сформированы на всех рудоуправлениях.

«Рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется», — цитирует Познякова ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя забастовки, заявил, что «кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего».

При этом он призвал руководителей предприятий предупредить коллективы, но «не давить ни на кого ни в коем случае».

Массовые протестные акции начались по всей стране 9 августа после президентских выборов.

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