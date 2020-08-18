«Беларуськалий» прекратил добычу руды

Работники ОАО «Беларуськалий» прекратили добычу руды на всех рудниках предприятия, сообщил председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

По его словам, стачкомы сформированы на всех рудоуправлениях.

«Рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется», — цитирует Познякова ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя забастовки, заявил, что «кто-то хочет бастовать — пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего».

При этом он призвал руководителей предприятий предупредить коллективы, но «не давить ни на кого ни в коем случае».

Массовые протестные акции начались по всей стране 9 августа после президентских выборов.