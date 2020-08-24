Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

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Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич вызвана в СК страны по делу о создании антиправительственной организации. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба совета.
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, она планирует прийти.

18 августа белорусский лидер Александр Лукашенко назвал создание совета оппозиции «попыткой захвата власти».

В КС, комментируя его слова, отмечали, что совет не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём. 

Позднее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией совета. 

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