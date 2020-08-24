Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО

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Минобороны Белоруссии сообщило, что Москва и Минск подписали план взаимодействия с «Алмаз-Антеем» по вопросам поставки образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.
Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Подписан план взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на 2021—2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Также отмечается, что подписан контракт на поставку двух российских батальонных комплектов БТР-82А и контракт на поставку первой партии из четырёх вертолётов Ми-35М.

Ранее сообщалось, что Минобороны Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники.

Также сообщалось, что Министерство обороны Белоруссии пресекло попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, откуда был запущен зонд из воздушных шаров.

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