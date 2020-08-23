МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

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Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.
МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники
  • Reuters

«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!» — заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

В Министерстве обороны отметили, что с 23 августа ведомство берёт монументы и памятники под охрану и защиту.

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — добавили там.

Ранее минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.

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