МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.

«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!» — заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

В Министерстве обороны отметили, что с 23 августа ведомство берёт монументы и памятники под охрану и защиту.

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — добавили там.

Ранее минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.