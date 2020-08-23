МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники
- Reuters
«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!» — заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
В Министерстве обороны отметили, что с 23 августа ведомство берёт монументы и памятники под охрану и защиту.
«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — добавили там.
Ранее минская милиция сообщила о готовящихся провокациях во время воскресных акций оппозиции.