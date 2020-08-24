ВВС Белоруссии прокомментировали инцидент на границе с Литвой

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Белорусские лётчики во время инцидента на границе с Литвой действовали в своём воздушном пространстве, заявил исполняющий обязанности замкомандующего ВВС Белоруссии Олег Орлов.
ВВС Белоруссии прокомментировали инцидент на границе с Литвой
  • Reuters

«Наши лётчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было», — приводит его слова пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Орлов подчеркнул, что «на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полётам, в том числе и гражданским судам». 

Кроме того, отметил он, никто не знает, какая у них подвеска: она может содержать взрывчатые вещества, ядовитые и так далее.

По его словам, Минск расценивает ситуацию как провокацию.

Ранее МО Белоруссии заявило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства «зондом из восьми воздушных шаров» с литовской стороны. Их полёт был пресечён.

Вильнюс обвинил Минск в нарушении госграницы и вручил ноту протеста белорусскому послу Валерию Барановскому.

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