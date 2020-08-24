Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения воздушного пространства

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Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны, сообщает пресс-служба литовского МИД.
Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения воздушного пространства
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«24 августа посол Белоруссии в Литве Валерий Барановский был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литовской Республики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне в 18:50 белорусский вертолёт Ми-24 пересёк госграницу в Мядининкае.

Со своей стороны, Минобороны Белоруссии заявляло, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства «зондом из восьми воздушных шаров» с литовской стороны.

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