Вильнюс вручил Минску ноту из-за нарушения воздушного пространства

Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны, сообщает пресс-служба литовского МИД.

«24 августа посол Белоруссии в Литве Валерий Барановский был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литовской Республики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне в 18:50 белорусский вертолёт Ми-24 пересёк госграницу в Мядининкае.

Со своей стороны, Минобороны Белоруссии заявляло, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства «зондом из восьми воздушных шаров» с литовской стороны.