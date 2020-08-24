МИД Украины посоветовал Белоруссии не отвергать дружеские советы

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко посоветовала белорусским коллегам не отвергать дружеские советы.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценные дружеские советы», — приводит её слова сайт ведомства.

Как отметила дипломат, «опыт украинской «революции достоинства» учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперёд дубинками, — это путь в никуда».

Зеленко пожелала Минску «достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провёл бы новые выборы.

Представитель МИД республики Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить поддержку, а не слушать «заезженные советы».