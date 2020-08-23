В НАТО заявили об отсутствии угроз для Белоруссии со своей стороны

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В НАТО заявили об отсутствии угроз для Белоруссии со своей стороны.
В НАТО заявили об отсутствии угроз для Белоруссии со своей стороны
  • Reuters

«Любое утверждение о подкреплении сил НАТО на границе с Белоруссией необоснованно», — приводит Die Welt слова пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

Она подчеркнула, что НАТО не представляет угрозы для Белоруссии или какой-либо другой страны и что альянс не скапливал войска в регионе.

«Мы занимаем строго оборонительную позицию», — отметила пресс-секретарь НАТО.

При этом она добавила, что НАТО остаётся «бдительным, готовым сдерживать любую агрессию» и защищать своих союзников.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика видит «серьёзное шевеление войск НАТО» в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы. В ходе посещения полигона в Гродненской области он поручил руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения границы.

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