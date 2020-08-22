Лукашенко: спасибо Путину, моему другу

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RT
Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя своё выступление перед гражданами республики после митинга в Гродно, выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину.

«Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь», — сказал Лукашенко корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на вопрос, почему президент «так долго не выходил к своим людям».

22 августа Александр Лукашенко выступил на митинге в Гродно.

После мероприятия он рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики.

Также Лукашенко ответил на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова, отметив, что «сошёлся во мнении» с Владимиром Путиным относительно ситуации в республике.

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