Зеленский призвал власть и общество Белоруссии к диалогу без «дубинок»

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал власть и общество в Белоруссии найти путь к диалогу без «дубинок» и кровопролития.

«Что касается кровопролития — ни в коем случае... Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не дубинками. Спокойный формат диалога. И выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси», — сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».

Зеленский также выразил надежду, что ситуация в Белоруссии не отразится на двусторонних отношениях стран.

Ранее Зеленский провёл закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур в связи с обострением ситуации в Белоруссии.