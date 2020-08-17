Зеленский провёл закрытое совещание с силовиками по Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур в связи с обострением ситуации в Белоруссии.
Зеленский провёл закрытое совещание с силовиками по Белоруссии
  • ©president.gov.ua

«Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину. В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития событий, был проведён анализ рисков непосредственно для Украины.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить