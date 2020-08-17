Зеленский провёл закрытое совещание с силовиками по Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур в связи с обострением ситуации в Белоруссии.

«Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину. В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития событий, был проведён анализ рисков непосредственно для Украины.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».