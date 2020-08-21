Лукашенко пригрозил бастующим рабочим найти им замену на Украине

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил протестующим работникам «Беларуськалия», что найдёт им замену на Украине.
Лукашенко пригрозил бастующим рабочим найти им замену на Украине
  • Reuters

«У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всём мире безработица. Приедут из Украины шахтёры. Их море — безработных», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также он заявил, что, пока находится у власти, будет проводить жёсткую политику, направленную на стабилизацию обстановки внутри страны.

По словам президента, беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить