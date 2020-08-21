Лукашенко пригрозил бастующим рабочим найти им замену на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил протестующим работникам «Беларуськалия», что найдёт им замену на Украине.

«У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всём мире безработица. Приедут из Украины шахтёры. Их море — безработных», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также он заявил, что, пока находится у власти, будет проводить жёсткую политику, направленную на стабилизацию обстановки внутри страны.

По словам президента, беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».