Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».

Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский».

По его словам, Белоруссии «готовили эту вот заварушку». Лукашенко заявил, что Запад решил «подтянуть» республику против России.

«Планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — цитирует его БЕЛТА.

Он добавил, что под Варшавой создан специальный центр. Белорусский лидер добавил, что Минск «контролирует, чем занимается» этот центр.

«Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолёты летать, это неслучайно», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни».