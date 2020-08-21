Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский».
По его словам, Белоруссии «готовили эту вот заварушку». Лукашенко заявил, что Запад решил «подтянуть» республику против России.
«Планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — цитирует его БЕЛТА.
Он добавил, что под Варшавой создан специальный центр. Белорусский лидер добавил, что Минск «контролирует, чем занимается» этот центр.
«Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолёты летать, это неслучайно», — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни».