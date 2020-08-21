Лукашенко заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» заявил, что, пока он находится у власти, будет проводить жёсткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны.
Лукашенко заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию
  • Reuters

«Я президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет — вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут всё это делить? Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что омоновцев, госслужащих, журналистов «каждый день травят».

«И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жёсткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».

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