В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» Крыма
  • РИА Новости

Бальбек назвал предложение Зеленского аморальным.

«Думаю, это некая формула самоуспокоения Зеленского — мол, разовьём Херсон, а там и Крым «вернётся». Эта риторика официального Киева не нова. Там почему-то думают, что в Крыму во сне видят, как вернутся на Украину», — подчеркнул депутат.

По его словам, этому фейку подвержен и сам Зеленский.

Также, по мнению Бальбека, украинский лидер, делая подобные заявления, играет очередную роль «собирателя страны».

Ранее Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.

Президент считает, что «возвращение» полуострова «произойдёт гораздо быстрее», когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить