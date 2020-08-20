В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.

Бальбек назвал предложение Зеленского аморальным.

«Думаю, это некая формула самоуспокоения Зеленского — мол, разовьём Херсон, а там и Крым «вернётся». Эта риторика официального Киева не нова. Там почему-то думают, что в Крыму во сне видят, как вернутся на Украину», — подчеркнул депутат.

По его словам, этому фейку подвержен и сам Зеленский.

Также, по мнению Бальбека, украинский лидер, делая подобные заявления, играет очередную роль «собирателя страны».

Ранее Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.

Президент считает, что «возвращение» полуострова «произойдёт гораздо быстрее», когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.