СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве похищения лидера ополчения

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление ФСБ о пресечении операции украинских спецслужб по похищению одного из лидеров ополчения Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой СБУ.

«Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — Россия защищает и поддерживает боевиков», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили, что пресекли попытку украинских спецслужб похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса.

В ходе операции были задержаны семь человек.

Подробнее — в материале RT.