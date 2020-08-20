СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве похищения лидера ополчения
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«Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — Россия защищает и поддерживает боевиков», — говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ заявили, что пресекли попытку украинских спецслужб похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса.
В ходе операции были задержаны семь человек.
Подробнее — в материале RT.